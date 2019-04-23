شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من يمنيَّيْن قتلا مواطناً في جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جيزان)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجانيين في جازان.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، أقدم/ علي صغير محمد، وعلي علي محمد عبدالله (يَمَنِيّا الجنسية ) على قتل علي بن مفرح بن أحمد هروبي (سعودي الجنسية) وذلك بضربه على رأسه ما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفائه حتى بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتلي مورثهم، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانيين اليوم الثلاثاء بمدينة جيزان في منطقة جازان.