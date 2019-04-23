أمير منطقة مكة يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز غداً

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يكرم صاحب السمو الملكي الأميرخالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة غداً ، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة.

وأوضح وكيل إمارة مكة المكرمة المشرف العام على الجائزة ، الدكتورهشام الفالح ، أن حفل جائزة مكة للتميز هذا العام هوختام لكافة الانشطة الثقافية في المنطقة ، والتي تهتم بشق بناء الانسان ، منوهاً إلى أن ما وصلت اليه جائزة مكة للتميز خلال الدورات التسع الماضية ، هو ما اتضح في الأعمال التنافسية التي تقدمّت للجان التحكيم ، لافتاً إلى أن هذا الأمر دليل على تنامي الاهتمام بالجائزة ونجاحها في الوصول إلى مواطن الإبداع لدى إنسان المنطقة.

واضاف الفالح أن المشاركين في جائزة مكة للتميز ، هم من أبناء المنطقة في مختلف التخصصات ، سواءً كانت ذات صفة فردية أو جماعية ، أو على مستوى المؤسسات ، وتم تقييمها بعد استيفاء المعايير الخاصة بالترشيح ، عن طريق إمارة المنطقة أو الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث في المنطقة ، مضيفاً أنه تمت إتاحة الفرصة بالترشيح عن طريق زيارة موقع الجائزة الإلكتروني على شبكة الإنترنت ، ووصف الأعمال التي قُدمت بأنها خلاقة ومتميزة ، تعكس تميّز أبناء المنطقة وريادة تجاربهم.

وأشار الفالح إلى أن الجائزة حرصت على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل لتدفع نحو الارتقاء في مستوى الأداء والإبداع والتنافس الشريف ، الهادف إلى جودة العمل وتميز المنتج ، منوهاً بأن الجائزة منذ انطلاقتها حملت على عاتقها تشجيع العمل المتميز والجهد البارز ، سواءً أكان فردياً أو مؤسسة أو كان عملاً جماعياً.

والفائزون بالجائزة هم :

أولا : فرع التميز في خدمات الحج والعمرة ، والفائز بها لجنة تنظيم ومتابعة نقل الحجاج والمعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام التابعة للهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج ، حيث حصلت على الجائزة نظير تنظيم رحلات ترددية باستخدام الحافلات بين المساكن والمسجد الحرام لأداء الصلوات ، وبلغ عدد من نقلتهم (47) مليون راكب خلال شهر رمضان الماضي و(66) مليون راكب خلال موسم الحج الماضي.

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ثانيا : فرع التميز الاداري ، والفائز الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة في فرع الهيئة بالمنطقة ، وحصلت على الجائزة نظير تنفيذ عدد من المبادرات النوعية في أعمال التفتيش المحلي في المنافذ والمراكز التجارية والصيدليات ، ومتابعة تطبيق لائحة السعرات الحرارية لتحقيق مستوى رقابة ذاتية والمساهمة في رفع مستوى الصحة العامة للمستهلك.

ثالثا : فرع التميز الثقافي ، وتم هذا العام دمج ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة) تحت جائزة مكة للتميز ضمن فرع التميز الثقافي ، والفائز : مبادرة (الميقات : ثقافة ونسك)، وحصلت هذه المبادرة على الجائزة نظير إعادة تأهيل المواقيت لخدمة قاصدي بيت الله الحرام من خلال توفير بيئة حضارية مميزة ، تشمل بناء صالات ضيافة ، وتخصيص أماكن تقديم الطعام الصحي ، والاهتمام بمداخل المواقيت والمرافق التابعة لها، ويشترك فيها مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية لخدمة المجتمع ، و‏المجموعة الوطنية للاستزراع المائي ، و‏أمانة جدة ، إضافة إلى أمانة الطائف ، و‏فرع زارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، و‏الشركة السعودية للكهرباء بالقطاع الغربي.

رابعا : فرع التميز العمراني ، والفائز : شركة جبل عمر للتطوير ، وحصلت على الجائزة نظير الإسهام في تطوير الأحياء العشوائية بمكة المكرمة ، والمساهمة في تحسين المظهر الحضري للعاصمة المقدسة ، وزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات الإسكان للحجاج والمعتمرين من خلال مشروع تطوير جبل عمر.

خامسا : فرع التميز الاجتماعي ، والفائز الإعلامي ناصر حبتر ، وحصل على الجائزة نظير تنفيذ البرنامج التلفزيوني (من الحرم) بالقناة السعودية الأولى للالتقاء بالمعتمرين لتسليط الضوء على الجهود والخدمات المقدمة من الدولة بكافة قطاعاتها للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك.

سادسا : فرع التميز الاقتصادي ، والفائز الجمارك السعودية ممثلة في جمرك ميناء جدة الإسلامي ، وحصلت على الجائزة نظير تطبيق برنامج فسح الحاويات والذي يهدف إلى تخفيض مدة إنهاء الإجراءات الجمركية للواردات من متوسط 14 يوماً إلى أقل من 48 ساعة ، مما أسهم في تنشيط أداء السوق المحلي ، وتحسين ترتيب المملكة في محور التجارة عبر الحدود.

سابعا : فرع التميز البيئي ، والفائز محافظة الجموم ، حيث حصلت على الجائزة نظير تحقيقها جميع معايير برنامج المدن الصحية المعتمد من منظمة الصحة العالمية كأول مدينة على مستوى المنطقة وثالث مدينة على مستوى المملكة تحقق هذه المعايير.

ثامنا : فرع التميز العلمي والتقني ، والفائز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة ، وحصل على الجائزة نظير إجراء المستشفى أول عملية جراحية للقلب بتقنية الروبوت على مستوى المملكة ، مما أسهم في تقليل فترة إقامة المريض بالمستشفى ، والتخفيف من حدة الآلام ، وتقليص خطر إصابة المريض بالعدوى.

تاسعا : فرع التميز الإنساني ، والفائز بها الدكتور عبدالعزيز محمد بوكر ، وحصل على الجائزة نظير جهوده العلمية في استحداث وتطوير وتنفيذ حقائب تدريبية باستخدام المحاكاة عالية الدقة لتدريب وتقييم الأداء للكوادر الصحية من الأطباء والممرضين والمتخصصين في مجالات الرعاية الصحية المختلفة.