، "السبيعي" يعتمد حركة النقل الداخلي لكافة مدارس الدوادمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحقيق رغبة ٤٠٪ من المعلمين و٢٥٪ من المعلمات

اعتمد مدير تعليم محافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في مدارس المحافظة "بنين وبنات" ولكافة المراحل الدراسية.

وأوضح "السبيعي" أن نسبة تحقيق رغبة النقل الداخلي بين المتقدمين للحركة بلغت ٤٠٪ للمعلمين، فيما بلغت نسبة تحقيق الرغبات في جانب المعلمات حوالي ٢٥٪.

كما دعا مدير تعليم الدوادمي غير المشمولين بالحركة من المتقدمين، حين وجود أي تظلم؛ إلى التقدم بذلك من خلال حساب المعلم أو المعلمة في نظام نور والاعتراض على حركة النقل الداخلي الذي سيكون متاحًا حتى تاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٠هـ.