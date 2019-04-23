، "الداخلية": تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانيَيْن في جازان ،

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانيين في جازان، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم القصاص في القتلى} الآية، وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.
أقدم علي صغير محمد، وعلي علي محمد عبدالله (يَمَنِيّا الجنسية) على قتل علي بن مفرح بن أحمد هروبي (سعودي الجنسية)، وذلك بضربه على رأسه، مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليهما والحكم عليهما بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتلي مورثهم، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانيين علي صغير محمد، وعلي علي محمد عبدالله (يَمَنِيّي الجنسية) اليوم الثلاثاء الموافق 18/ 8/ 1440هـ بمدينة جازان في منطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
"الداخلية": تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانيَيْن في جازانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-23
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانيين في جازان، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم القصاص في القتلى} الآية، وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.
أقدم علي صغير محمد، وعلي علي محمد عبدالله (يَمَنِيّا الجنسية) على قتل علي بن مفرح بن أحمد هروبي (سعودي الجنسية)، وذلك بضربه على رأسه، مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليهما والحكم عليهما بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتلي مورثهم، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانيين علي صغير محمد، وعلي علي محمد عبدالله (يَمَنِيّي الجنسية) اليوم الثلاثاء الموافق 18/ 8/ 1440هـ بمدينة جازان في منطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
06:10 PM
بعد صدور صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانيين في جازان، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم القصاص في القتلى} الآية، وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.
أقدم علي صغير محمد، وعلي علي محمد عبدالله (يَمَنِيّا الجنسية) على قتل علي بن مفرح بن أحمد هروبي (سعودي الجنسية)، وذلك بضربه على رأسه، مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليهما والحكم عليهما بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتلي مورثهم، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانيين علي صغير محمد، وعلي علي محمد عبدالله (يَمَنِيّي الجنسية) اليوم الثلاثاء الموافق 18/ 8/ 1440هـ بمدينة جازان في منطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
، "الداخلية": تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانيَيْن في جازان ،
المصدر : الخليج 365
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