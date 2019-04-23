شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 30 مستودعاً مخالفاً بجدة والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مدني جدة أعمال التفتيش الميدانية في 10 أحياء جنوب المحافظة بهدف رفع مستوى السلامة ، وذلك ضمن حملة السلامة على المنشآت الهامة. وتم خلال أعمال التفتيش إغلاق ٣٠ مستودع وتدوين ١٩١ محضر و فصل التيار الكهربائي عن ٢٥ مستودع و إشعار ٢١٦ بالمراجعة.

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