شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جانيين قتلا مواطناً في جازان والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا بجانيين في جازان , وقالت في بيان لها "أقدم علي صغير محمد , وعلي علي محمد عبدالله (يَمَنِيّا الجنسية ) على قتل علي بن مفرح بن أحمد هروبي (سعودي الجنسية) وذلك بضربه على رأسه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتل قصاصًا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفائه حتى بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص , وأيد الحكم من مرجعه , ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتلي مورثهم , وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجانيين علي صغير محمد , وعلي علي محمد عبدالله ( يَمَنِيّي الجنسية) اليوم بمدينة جيزان في منطقة جازان.