شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مصانع المخبوزات بحد أعلى من الملح مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

زار مفتشون من الهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة منطقة الرياض مصانع مخبوزات بمدينة الرياض، لتوعية العاملين فيها بكيفية حساب مستويات الملح في الخبز استعداداً لتطبيق لائحة ملزمة بهذا الخصوص بداية شهر مايو المقبل. ووزع المفتشون على المصانع بوسترات توعوية باللغات العربية والانجليزية والفليبينية والأوردية، تتضمن معلومات عن آلية حساب مستويات الملح في الخبز بما يضمن عدم تجاوز النسبة المحددة. وتمتد زيارات مفتشي الهيئة التوعوية بالاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز إلى بقية المناطق. وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء اتخذت إجراءات لضبط كمية الملح في الخبز، إذ اعتمدت اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2362/2018 "الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز"، التي وضعت حداً أقصى لكمية الملح في الخبز بحيث لا يزيد على 1 غرام لكل 100غرام من المنتج النهائي، على أن تطبق ابتداءً من 1 مايو 2019.

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