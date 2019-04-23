شكرا لقرائتكم خبر عن «إثراء» يحتفل باليوم العالمي للكتاب غداً والان نبدء بالتفاصيل

يحتفل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" غداً باليوم العالمي للكتاب، وذلك بمقر المركز بالظهران. وتأتي مشاركة "إثراء" تعزيزاً لرؤية المركز أن يكون وجهةً معرفيةً واحدة لمجالات ثقافية متعددة، حيث تعتبر المكتبة، التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، منصة تعليمية كونها محوراً للتعلم الفردي والجماعي والتبادل المفتوح للأفكار، من خلال توفر ما يفوق ربع مليون كتاب ما بين مطبوع ورقمي باللغتين العربية والإنجليزية، تغطي معظم مجالات المعرفة وموزعة على أكثر من 10 آلاف رفّ.

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