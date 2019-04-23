شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 8 آلاف كرتون لحوم في المهرة والان نبدء بالتفاصيل
قام مركز الملك سلمان للإغاثة أمس بتوزيع 8,000 كرتون من اللحوم على الأسر الفقيرة والأرامل والنازحين والمتضررين في محافظة المهرة، يستفيد منها 32,000 أسرة.
ويأتي ذلك ضمن برامج الدعم الغذائي المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.
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