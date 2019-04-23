شكرا لقرائتكم خبر عن 910 مخالفات بيئية في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة صحة البيئة في بلدية محافظة الخبر خلال شهر رجب المنصرم، 721 جولة تفتيشية، نتج عنها رصد 910 مخالفات، وتوجيه 481 إنذارا، وإتلاف أكثر من 54 كيلوجراما من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك الآدمي، وتأهيل عددا من المنشآت الصحية وإغلاق أكثر من 20 منشأة مخالفة.

وأكد رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي، حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبين ميدانيا، مشددا على تطبيق الاجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، وأن صحة المواطنين والمقيمين لن يتم التهاون فيها، مشيرا إلى متابعة البلدية المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، حيث أن المنشآت الصحية تخضع لبرنامج رقابي مبرمج ضمن الخطط المجدولة، ويتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتحديد المخالفات والنقاط الحرجة.