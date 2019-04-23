صور.. تحسين دوار القصبة وتوسعة كوبري المنهل بعسير

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

بدأت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع في تحسين وتطوير تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سلطان (القصبة سابقًا) وفق دراسة هندسية من أحد المكاتب المتخصصة في الهندسة المرورية.

وسيساهم ذلك في تحسين انسيابية الحركة المرورية في التقاطع.

أوضح ذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مضيفًا أن العمل سينتهي خلال 30يومًا .

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من جهة ثانية أوضح الحميدي أن الأمانة حاليا تقوم بتنفيذ مشروع توسعة جسر المنهل بقيمة 18 مليون ريال ليصبح عرض الجسر 60م ليتواكب مع طريق الأمير سلطان بعد نزع العقارات وسيساهم هذا الجسر في تحسين ونقل الحركة المرورية، مضيفا أن نسبة الإنجاز بالمشروع حتى تاريخه بلغت 76 % وسينتهي العمل منه خلال 120 يومًا.