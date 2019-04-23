فواتير #الكهرباء تكسر الظهر والمشتركون عبر تويتر : ماذا أنتم فاعلون في الصيف ؟!

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

“كذابين خدمتكم فاشلة” صرخة مواطن سعودي عبر حساب العناية بالمشتركين في شركة السعودية للكهرباء تعكس حجم الفشل الذي تعيشه الشركة ومدى إخفاقها في الشعور بمعاناة المشتركين خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الاستهلاك.

فخ الفاتورة الثابتة

ويرى مشتركون أن الشركة حاولت امتصاص للغضب باختراع “حيلة ” الفاتورة الثابتة وهي أشبه بالفخ الذي يقع فيه الكثير من المستهلكين خاصة حين يتفاجأون بعدم قدرتهم على إلغاء الاشتراك في هذه الخدمة لا عبر الموقع ولا عبر بلاغات خدمة العملاء.

والمعروف أن الفاتورة الثابتة هي خدمة تقدمها الشركة تمكن من يرغب من سداد قيمة الاستهلاك عبر مبلغ شهري ثابت – اقساط شهرية متساوية – ويتم التسوية نهاية العام بالزيادة أو النقصان ما يعني أنه لا يمكن الإلغاء إلا بعد مرور عام حتى تتم التسوية.

وبالرغم من أن الشركة تؤكد انه بالإمكان إلغاء الاشتراك بالفاتورة الثابتة عبر التواصل مع مركز خدمة المشترك على 920001100 أو حساب العناية بالعملاء عبر تويتر إلا ان الكثير من المشتركين أكدوا أنه لم يتم الإلغاء.

Advertisements

تجاهل البلاغات

تجاهل البلاغات وعدم الرد بأسلوب لائق مع المتصلين هي مشكلة عبر عنها العديد من المواطنين ويكفي أن تتابع الشكاوى الوادرة إلى حساب العناية بالمشتركين أو حساب السعودية للكهرباء على تويتر لتعرف كيف يتم التعامل مع البلاغات ومقدميها حيث يلجأ متابعات الخليج 365 إلى الاتصال أكثر من مرة لتقديم البلاغ ومتابعته فيما تسد أمامهم كل الطرق للشكوى الفعالة أو التحقق من تنفيذ مطالبهم.

فواتير تكسر الظهر

عن قيمة الفاتورة والمبالغة فيها فحدث ولا حرج ، حيث اشتكى العديد من المواطنين من ارتفاع قيمة الفاتورة بشكل مبالغ فيه مقارنة بالشهور السابقة نتيجة التقدير الجزافي وعدم الدقة في قراءة العدادات.

وبحسب إحدى الفواتير التي حصلت عليها متابعات الخليج 365 فقد وجدت مواطنة نفسها مطالبة بسداد ما يقرب من 1500 ريال مقابل استهلاك 4 الاف كيلو وات في شهر وهو ما نفته صاحبة الشكوى.