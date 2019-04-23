“الإسكان” تطلع على تجربة هيئة الجبيل الملكية في تخطيط الأحياء السكنية

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

اطلع مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي، والوفد المرافق له، أمس، على تجربة الهيئة الملكية في الجبيل في تخطيط الأحياء السكنية وآلية تنفيذها وصيانة وتشغيل البنية التحتية لمدينة الجبيل الصناعية.

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وأوضح “المويهي”، بأن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة الهيئة الملكية من خلال تنفيذ الوحدات السكنية والاستفادة من تجربتها في إنشاء الأحياء السكنية والبنية التحتية.

وأبان مدير وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، أن الهيئة الملكية في الجبيل صممت البنية التحتية للخدمات على جانب الطريق، إضافة إلى التقسيمات الصناعية والسكنية والترفيهية وتكامل الخدمات، وهو الأمر الذي يساعد في تسهيل أعمال الصيانة والتكلفة والوقت والجودة، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان ستأخذ ذلك في تطبيق مشاريعها السكنية في المرحلة القادمة.

واختتم الوفد جولته بزيارة مركز الزوار والاطلاع على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكنية بالمدينة مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات مدينة الجبيل الصناعية ومنجزاتها الضخمة.