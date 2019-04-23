شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء اليمني» يشيد ببسالة رجال الأمن السعوديين في إحباط الهجوم الإرهابي بالزلفي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أدانت الجمهورية اليمنية الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي شمال الرياض، مشيدةً في ذات الوقت ببسالة رجال الأمن السعوديين، وكفاءتهم العالية في التصدي لهذا الهجوم الإرهابي الغادر، وإفشاله والقضاء فوراً على منفذيه.

وقال مجلس الوزراء اليمني في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم «إن الجمهورية اليمنية إذ تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الجرائم الإرهابية ورفضها الدائم لكل أشكال العنف والإرهاب فإنها تؤكد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً، في تصديها الحازم للتطرف والإرهاب أمنياً وعسكرياً وفكرياً، وفي كل ما تتخذه من إجراءات وما تنتهجه من سياسات لردع كل من يحاول المساس باستقرارها واستهداف الأمن والأمان، الذي تنعم به».

وأكد البيان أن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع كل المبادئ الإنسانية والدينية وأنها تستدعي مزيداً من التكاتف والتلاحم في مواجهة مخاطرها والتصدي لها واجتثاثها من جذورها ومعاقبة مرتكبيها ومموليها.