شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأمر بالمعروف»: تنفيذ الحدود والعقوبات في المجرمين والمعتدين من أعظم أسباب استتباب الأمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن تنفيذ الحدود والعقوبات الشرعية في المجرمين والمعتدين من أعظم أسباب استتباب الأمن، وحفظ الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بصيانتها وحمايتها.
وأكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن من أعظم خصائص المملكة العربية السعودية إقامة حدود الله وتنفيذ أحكامه، صيانة للعباد والبلاد من عدوان المعتدين، وتسلط المجرمين.
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