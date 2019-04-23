شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 11550 كرتون لحوم وتمور وسلة غذائية في المهرة وحضرموت والجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المهرة، حضرموت، الجوف)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الاثنين) 11550 كرتونا من اللحوم والتمور والسلال الغذائية في محافظات المهرة وحضرموت والجوف.

فقد وزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 8000 كرتون من اللحوم على الأسر الفقيرة والأرامل والنازحين والمتضررين في محافظة المهرة، يستفيد منها 32.000 أسرة.

ويأتي ذلك ضمن برامج الدعم الغذائي المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع 1200 سلة غذائية، تزن 88 طناً و800 كيلوغرام في مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 7200 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2350 كرتون تمر على النازحين والمتضررين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف بالجمهورية اليمنية، يستفيد منها 14.100 فرد.

ويأتي التوزيع هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق في كافة محافظاته دون تمييز للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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