شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون تستعرض «النظام الإلكتروني» لقرارات العمل الخليجي المشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

‏أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالادارة العامة للمعلومات والتخطيط، أمس اللقاء التعريفي بالنظام الالكتروني لقرارات العمل الخليجي المشترك، بمشاركة عدد من مدراء ومنسوبي الادارات في الأمانة العامة.

وبين مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتخطيط المهندس عبدالعزيز الناصر، أنه قد تم خلال اللقاء استعراض النظام، وما تم من اجراءات لجمع وفرز محاضر اجتماعات اللجان منذ عام 1981م، والجهود التي قامت بها القطاعات لدعم هذا المشروع والخطوات القادمة لاعتماد المحتوى، ومتابعة تنفيذ القرارات واستدامة العمل. وأشار الناصر أن النظام تم تدشينه من قبل اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات، ويتضمن أكثر من 15 ألف قرار لأكثر من 50 لجنة.