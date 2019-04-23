شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يرعى حفل تخريج الدفعة الخامسة من «موهوبي الفيصلية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

يرعى الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة مساء يوم (الاثنين) 24 شعبان الجاري حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلاب المدرسة الفيصلية للموهوبين بجدة للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ، بحضور مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، ومنسوبي التعليم بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب الخريجين وذلك بمقر الإدارة العامة للتعليم بجدة.

وأعرب مدير عام التعليم بجدة عن شكره لمحافظ جدة على رعايته للحفل ودعمه للطلاب الموهوبين، موضحاً بأن الخريجين لهذا العام يبلغ عددهم 55 طالباً، داعياً الله أن يوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم.