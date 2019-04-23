شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة أمن الدولة تنظم برنامجاً عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نظمت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة بالتعاون مع مركز (إيكوفل) للتميز والريادة التابع لمجموعة عمل التدريب بمنظمة الاقمونت الذي يهدف لمساعدة وحدات التحريات المالية، برنامجاً تدريبياً لعدد من منسوبي وحدات التحريات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا) تحت عنوان «غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الشركات والمنتجات المالية» خلال الفترة من 16 إلى 1440/8/18 بمدينة الرياض.

حضر البرنامج (34) متدرباً، وقدم الدورة عدد من الخبراء الدوليين بمركز (إيكوفل).

ويعد البرنامج امتداداً لبرامج تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتولى رعايتها الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة بمشاركة الجهات المختصة بالرئاسة (وكالة الرئاسة للموارد البشرية وكلية نايف للأمن الوطني) من خلال استقطاب خبراء من داخل وخارج المملكة لتقديم مثل هذه البرامج تجسيداً لدور المملكة العربية السعودية الريادي في مواكبة الطرق والأساليب الحديثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.