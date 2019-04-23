شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يتفقد مرافق الحرم المكي لاستقبال ضيوف الرحمن في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

وقف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم (الثلاثاء)، على جاهزية مرافق المسجد الحرام، لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1440.

وتفقد خلال الجولة، التي رافقه فيها عدد من المسؤولين، سير الأعمال في الساحات الشمالية للمسجد الحرام، ومنها التوسعة والساحات والمصاطب ونفق جرول، واطلع على آخر المستجدات في الأعمال الجاري تنفيذها في باب الملك عبدالعزيز، التي تشمل استكمال التشطيب والتمديدات الكهربائية وشبكات المياه، ويتكون مشروع باب الملك عبدالعزيز من 5 أدوار ووسائل تقنية لمساعدة الجهات في إدارة الحشود ومنارتين بطول 137 مترا وشاشات إرشادية وتعليمية، كما اطّلع على الأعمال الجاري تنفيذها في المكبرية ‏الجنوبية واستمع لشرح عن آخر المستجدات فيها، إذ تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية وتغطية واجهة المطاف بالرخام.

وتفقد الأمير بدر بن سلطان خلال جولته على مرافق المسجد الحرام، مشروع نفق جرول، الذي يبلغ طوله أكثر من كيلومتر واحد، ويحوي مراوح تهوية وتكيف ووسائل السلامة ومكافحة الحرائق، ويسهل النفق تنقلات ضيوف الرحمن من وإلى ساحات ‏المسجد الحرام فيما سيتم فتح جميع أدوار التوسعة السعودية الثالثة، خلال شهر رمضان المقبل لتتسع لـ280 ألف مصلٍ.

‏ووقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة ميدانياً على محطة وقف باب الملك عبدالعزيز للنقل الترددي، التي تعد ثاني أكبر محطة نقل بمكة المكرمة، إذ تسهم في نقل 50 ألف راكبٍ في الساعة ما بين كدي والساحة الجنوبية للمسجد الحرام، بواسطة أكثر من 130 حافلة.