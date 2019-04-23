شكرا لقرائتكم خبر عن الغبار يضرب «بيشة».. وتأخر رحلتي جدة والرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة)

شهدت محافظتي بيشة وتثليث اليوم (الثلاثاء) موجة غبار كثيفة، تسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية على امتداد الطرقات العامة والسريعة في كل الاتجاهات. ومازالت موجة الغبار تزداد كثافة على محافظة بيشة والمراكز التابعة لها حتى إعداد هذا الخبر.

وكشف مصدر في الخطوط الجوية السعودية لـ«الخليج 365» عن تأخر رحلتين متجهتين إلى مطار بيشة، الأولى خط سيرها (جدة- بيشة جدة)، والأخرى من (الرياض- بيشة – الرياض)، بسبب انعدام الرؤية الأفقية في المحافظة.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء)، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظة بيشة، وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.