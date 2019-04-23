شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يستقبل سفراء خادم الحرمين المعينين حديثاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم (الثلاثاء)، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم: السفيرة المعينة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والسفير المعين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي، والسفير المعين لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، والسفير المعين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي.

ورحب رئيس المجلس بالسفراء، وهنأهم على الثقة الملكية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهمات عملهم.

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وأشار آل الشيخ إلى دور مجلس الشورى في صناعة القرار الوطني من خلال صلاحياته في دراسة الأنظمة وتقارير الأجهزة الحكومية واتخاذ القرارات بشأنها، إلى جانب دوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وحمل السفراء تحياته وتقديره لرؤساء البرلمانات في الدول المعينين فيها، وحثهم على بذل مزيد من الجهد في توثيق علاقات التعاون والصداقة بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في شتى المجالات، ولاسيما في المجال البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

من جانبهم، أكد السفراء خلال اللقاء، على دور المجلس في توثيق العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، من خلال الزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى وبرلمانات تلك الدول، وتكوين لجان صداقة برلمانية بينها، ومشاركة المجلس في المؤتمرات البرلمانية، مما أسهم في بيان مواقف المملكة ووجهة نظرها تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية.