نائب أمير مكة المكرمة يقف على جاهزية مرافق المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقف صاحب السمو الملكي الأمير ‫بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، على جاهزية مرافق المسجد الحرام، لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر ‫رمضان‬ المبارك للعام الجاري 1440هـ.

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وتفقد سموه خلال الجولة التي رافقه فيها عدد من المسؤولين سير الأعمال في الساحات الشمالية للمسجد الحرام، ومنها التوسعة والساحات والمصاطب ونفق جرول، واطلع على آخر المستجدات في الأعمال الجاري تنفيذها في باب الملك عبدالعزيز، والتي تشمل استكمال التشطيب والتمديدات الكهربائية وشبكات المياه، ويتكون مشروع باب الملك عبدالعزيز من 5 أدوار ووسائل تقنية لمساعدة الجهات في إدارة الحشود ومنارتين بطول 137 مترا وشاشات إرشادية وتعليمية، كما اطّلع سموه على الأعمال الجاري تنفيذها في المكبرية ‏الجنوبية واستمع لشرح عن آخر المستجدات فيها، إذ تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية وتغطية واجهة المطاف بالرخام.

اطلع الأمير بدر بن سلطان خلال جولته على مرافق المسجد الحرام مشروع نفق جرول، والذي يبلغ طوله أكثر من كيلومتر واحد، ويحوي مراوح تهوية وتكيف ووسائل السلامة ومكافحة الحرائق، ويسهل النفق تنقلات ضيوف الرحمن من وإلى ساحات ‏المسجد الحرام فيما سيتم فتح جميع ادوار التوسعة السعودية الثالثة، خلال شهر رمضان‬ المقبل لتتسع 280 ألف مصلٍ.

‏ووقف سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ميدانياً على محطة وقف باب الملك عبدالعزيز للنقل الترددي، والتي يعد ثاني أكبر محطة نقل بمكة المكرمة، إذ تسهم في نقل 50 ألف راكبٍ في الساعة ما بين كدي والساحة الجنوبية للمسجد الحرام، بواسطة أكثر من 130 حافلة.