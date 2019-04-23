رسالة إلكترونية تؤكد مقتل سعوديَيَّن في تفجيرات سريلانكا ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

دبي - بواسطة محمد فارس حصلت «عاجل» من مصادرها، على نص رسالة إلكترونية أصدرها مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أكّد فيها مقتل اثنين من موظفي الشركة في «تفجيرات سريلانكا».

وقال الجاسر في البرقية الموجهة إلى العاملين في الشركة: «الزميلات والزملاء الأعزاء في المؤسسة ومجموعة شركاتها ووحداتها الاستراتيجية.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى المؤسسة الزميلين العزيزين مدير المقصورة أحمد جعفري والمضيف هاني عثمان، اللذين انتقلا إلى رحمة الله إثر التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولمبو يوم الأحد 21 أبريل 2019».

وأضاف: «لقد أمضى الزميل أحمد جعفري خمسة وعشرين عامًا في خدمة السعودية وضيوفها، كان خلالها مثالًا للتفاني والإخلاص والجد والاجتهاد، وحاز ثقة رؤسائه وتقدير زملائه، والتحق الزميل هاني عثمان (بالخطوط) السعودية منذ عامين وكان مثالًا للشاب المؤهل المتّقد حماسًا لأداء مهام وظيفته بتفانٍ وإخلاص على الوجه الأمثل.. نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية».

تفجيرات سريلانكا.. مدينتان عاشتا نفس لحظات الرعب

إعادة تشغيل الفيديو التالي تو وهاري.. روبوت يحصد المحاصيل ببراعة نجحت شركة بريطانية في ابتكار روبوت يساعد المزارع في الحصاد. الروبوت يدعى تو وهاري، يزيد إنتاجية المزارع، ويمكن الاعتماد عليه في المستقبل. سكاي نيوز عربية

تعرف إلى بعض الفوائد العلمية للقهوة أثبت علماء من اليابان أن القهوة تحتوي على مواد تبطئ نمو أنواع مختلفة من سرطان البروستات. وأثبت علماء في الولايات المتحدة أن القهوة تحمي من تطور ألزهايمر كما تساعد في الحفاظ على صحة القلب. سكاي نيوز عربية

لعبة فيديو قد تسهم في ترميم كاتدرائية نوتردام أبدت شركة يوبي سوفت المطورة والمنتجة لألعاب الفيديو استعدادها لمشاركة السلطات الفرنسية، في ترميم كاتدرائية نوتردام. وتملك الشركة نسخا رقمية عالية الدقة، للكاتدرائية التي ظهرت في لعبة Assassin's Creed Unity. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وكان السفير السعودي في سريلانكا عبدالناصر الحارثي، قد أكّد في وقت سابق، نجاة مجموعة من السعوديين الذين يعملون في الخطوط الجوية السعودية، كانوا يقيمون في أحد الفنادق التي تعرضت للتفجير الإرهابي، موضحًا أن هناك إصابتين طفيفتين لموظف وموظفة يتبعان للخطوط السعودية، وهما بصحة جيدة الآن، بينما فُقد موظف آخر يعمل «ملاحًا».

وتعرضت سريلانكا لسلسلة من التفجيرات الإرهابية، أسفرت بحسب أحدث إحصائية، عن مقتل 310 أشخاص.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنَّ السلطات استجوبت في هذه المرحلة 40 شخصًا على خلفية التفجيرات.

وكان خادم الحرميْن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد بعث ببرقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية مايثريبالا سيريسنا؛ إثر الهجمات الإرهابية.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ الهجمات الإرهابية، التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإرهابي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل».

كما أرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، قال فيها سموه: «بلغني بألم شديد خبر الهجمات، التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنيًّا للمصابين الشفاء العاجل».