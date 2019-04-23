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نعت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم اثنين من منسوبيها راحا ضحية التفجيرات الإرهابية التي ضربت العاصمة السريلانكية كولومبو صباح الأحد الماضي.
وقالت الخطوط السعودية في بيان نشرته في موقعها بـ"تويتر": "إلحاقاً لتصريح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية يوم الأحد 21 أبريل 2019 بشأن التفجيرات التي شهدتها سريلانكا، والذي تضمن تعذر الاتصال باثنين من الملاحين مع تواصل الجهود الحثيثة بالتعاون مع سفارة المملكة في سريلانكا للوصول إليهما فقد تم التأكد من وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة".
"الخطوط" تنعى ملاحيها "هاني وجعفري" وتؤكد مصرعهما بتفجيرات سيرلانكافلاح الجوفان الخليج 365 2019-04-23
نعت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم اثنين من منسوبيها راحا ضحية التفجيرات الإرهابية التي ضربت العاصمة السريلانكية كولومبو صباح الأحد الماضي.
وقالت الخطوط السعودية في بيان نشرته في موقعها بـ"تويتر": "إلحاقاً لتصريح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية يوم الأحد 21 أبريل 2019 بشأن التفجيرات التي شهدتها سريلانكا، والذي تضمن تعذر الاتصال باثنين من الملاحين مع تواصل الجهود الحثيثة بالتعاون مع سفارة المملكة في سريلانكا للوصول إليهما فقد تم التأكد من وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة".
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
05:48 PM
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
06:04 PM
أحدهما مضيف والآخر مدير المقصورة.. وكانت قد أعلنت عن فقد الاتصال بهما
نعت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم اثنين من منسوبيها راحا ضحية التفجيرات الإرهابية التي ضربت العاصمة السريلانكية كولومبو صباح الأحد الماضي.
وقالت الخطوط السعودية في بيان نشرته في موقعها بـ"تويتر": "إلحاقاً لتصريح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية يوم الأحد 21 أبريل 2019 بشأن التفجيرات التي شهدتها سريلانكا، والذي تضمن تعذر الاتصال باثنين من الملاحين مع تواصل الجهود الحثيثة بالتعاون مع سفارة المملكة في سريلانكا للوصول إليهما فقد تم التأكد من وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة".
، "الخطوط" تنعى ملاحيها "هاني وجعفري" وتؤكد مصرعهما بتفجيرات سيرلانكا ،
المصدر : الخليج 365
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