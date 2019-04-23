، بالصور.. انطلاق الملتقى الرياضي الأول بالقوات البحرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحه "الدوسري".. ويستمرّ حتى الخميس القادم

افتتح رئيس هيئة إمدادات وتموين القوات البحرية اللواء البحري الركن عائض بن محمد الدوسري، يوم أمس الاثنين؛ الملتقى الرياضي الأول بالقوات البحرية، الذي تنظمه هيئة عمليات القوات البحرية ممثلة بإدارة الشؤون الرياضية في قاعدة الملك سلمان للإسناد البحري بالرياض.

وفور وصول اللواء الدوسري مقرّ الملتقى قصّ الشريط إيذانًا بافتتاحه، ثم تجوّل في أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، كما قام وعددٌ من الضباط بالتبرع بالدم في جناح الخدمات الطبية للقوات المسلحة المشارك في الملتقى.

وبيّن مدير إدارة الشؤون الرياضية بالقوات البحرية العقيد البحري ثامر بن محمد الحسن، أن الملتقى يعد الأول من نوعه على مستوى القوات المسلحة؛ حيث يجمع بين الرياضة، والصحة، والغذاء، ويشارك به عدد من شركات القطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ للارتقاء بالنشاط الرياضي في القوات البحرية، وكذلك الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرياضة والصحة والغذاء، علمًا بأن الملتقى يستمرّ إلى يوم الخميس القادم.