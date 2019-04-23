، لأول مرة على مستوى الشرقية.. متابعة اختبارات الطلاب إلكترونياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمكتب تعليم شرق الدمام لأكثر من 20 ألف طالب بـ 47 مدرسة

استحدث مكتب التعليم بشرق الدمام التابع لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية نظامًا إلكترونيًا لمتابعة سير الاختبارات وهو نظام يستحدث لأول مرة على مستوى المنطقة الشرقية يُتيح لمدير مكتب التعليم والمشرفين متابعة سير الاختبارات إلكترونيًا "أون لاين" بالتفصيل لجميع المدارس التابعة لمكتب شرق الدمام "بنين"، ويبلغ عددها 47 مدرسة لمرحلتي المتوسطة والثانوية وأكثر من 20 ألف طالب.

وأوضح مشرف تقنية المعلومات بمكتب شرق الدمام خالد الغامدي لـ"الخليج 365" أن النظام مستحدث وهو الوحيد على مستوى المنطقة الشرقية، وهو بديل عن الورق ويقوم المشرف الزائر للمدرسة بتعبئة حقول عدد الحضور والغياب بالنسبة للطلاب والملاحظات إن وجدت، إضافة إلى أن مدير المكتب يكون على اطلاع مباشر على أوضاع المدرسة وتدوين أي ملاحظة والإبلاغ عنها .

وأضاف الغامدي أن هذا النظام يلزم جميع المشرفين التربويين بتعبئته بشكل يومي أثناء زياراتهم للمدارس، كما أن هناك تقييماً في نهاية الموقع عن وضع المدرسة يقوم بوضعه المشرف الزائر للمدرسة.