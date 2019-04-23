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اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أسماء المدارس المطبقة للفصل الصيفي للعام الدراسي 1439/ 1440هــ.
وشمل الاعتماد "ثانويات المملكة والملك عبدالله بأبها، والفيصل والبيهقي بخميس مشيط، والواديين للبنين، والثانويات الثالثة والحادية عشرة في أبها، والأولى بخميس مشيط، والثانية بأحد رفيدة، والأولى في وادي بن هشبل للبنات".
وتقرّر بدء قبول الطلاب والطالبات اعتبارًا من يوم الأحد التاسع من شهر شعبان الجاري، وينتهي في الثالث من شهر رمضان المقبل، على أن تبدأ الدراسة يوم الأحد السادس من شهر شوال المقبل، وتجرى الاختبارات يوم الثلاثاء 27 ذي القعدة القادم.
اعتماد 10 مدارس للفصل الصيفي في "تعليم عسير"بندر آل عوض الخليج 365 2019-04-23
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أسماء المدارس المطبقة للفصل الصيفي للعام الدراسي 1439/ 1440هــ.
وشمل الاعتماد "ثانويات المملكة والملك عبدالله بأبها، والفيصل والبيهقي بخميس مشيط، والواديين للبنين، والثانويات الثالثة والحادية عشرة في أبها، والأولى بخميس مشيط، والثانية بأحد رفيدة، والأولى في وادي بن هشبل للبنات".
وتقرّر بدء قبول الطلاب والطالبات اعتبارًا من يوم الأحد التاسع من شهر شعبان الجاري، وينتهي في الثالث من شهر رمضان المقبل، على أن تبدأ الدراسة يوم الأحد السادس من شهر شوال المقبل، وتجرى الاختبارات يوم الثلاثاء 27 ذي القعدة القادم.
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
05:35 PM
للطلاب والطالبات.. والتسجيل ينتهي 3 رمضان المقبل
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أسماء المدارس المطبقة للفصل الصيفي للعام الدراسي 1439/ 1440هــ.
وشمل الاعتماد "ثانويات المملكة والملك عبدالله بأبها، والفيصل والبيهقي بخميس مشيط، والواديين للبنين، والثانويات الثالثة والحادية عشرة في أبها، والأولى بخميس مشيط، والثانية بأحد رفيدة، والأولى في وادي بن هشبل للبنات".
وتقرّر بدء قبول الطلاب والطالبات اعتبارًا من يوم الأحد التاسع من شهر شعبان الجاري، وينتهي في الثالث من شهر رمضان المقبل، على أن تبدأ الدراسة يوم الأحد السادس من شهر شوال المقبل، وتجرى الاختبارات يوم الثلاثاء 27 ذي القعدة القادم.
، اعتماد 10 مدارس للفصل الصيفي في "تعليم عسير" ،
المصدر : الخليج 365
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