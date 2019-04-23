، اعتماد 10 مدارس للفصل الصيفي في "تعليم عسير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - للطلاب والطالبات.. والتسجيل ينتهي 3 رمضان المقبل

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أسماء المدارس المطبقة للفصل الصيفي للعام الدراسي 1439/ 1440هــ.

وشمل الاعتماد "ثانويات المملكة والملك عبدالله بأبها، والفيصل والبيهقي بخميس مشيط، والواديين للبنين، والثانويات الثالثة والحادية عشرة في أبها، والأولى بخميس مشيط، والثانية بأحد رفيدة، والأولى في وادي بن هشبل للبنات".

وتقرّر بدء قبول الطلاب والطالبات اعتبارًا من يوم الأحد التاسع من شهر شعبان الجاري، وينتهي في الثالث من شهر رمضان المقبل، على أن تبدأ الدراسة يوم الأحد السادس من شهر شوال المقبل، وتجرى الاختبارات يوم الثلاثاء 27 ذي القعدة القادم.