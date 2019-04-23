، بعد جدل وغضب .. أمير القصيم يحسم الأمر.. إشارة لـ"ميدان الهدية" وربط علوي مستقبلًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتوجيه من "فيصل بن مشعل" لجنة السلامة المرورية تعقد اجتماعها

عقدت لجنة السلامة المرورية الرئيسية، اليوم، اجتماعًا عاجلًا لدراسة الحل الهندسي لتقاطع دوار الهدية، بتوجيه من أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل.

وأُقر بشكل عاجل تنفيذ إشارة رباعية على تقاطع طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق عائشة ـ رضي الله عنها - مع الإبقاء على الدوران شمال التقاطع لخدمة أهالي الوسيطى، والهدية كحل مبدئي مع إقرار تنفيذ الربط العلوي للتقاطع كحل دائم .

جاء توجيه الأمير بعد جدل ساد في "تويتر"، وغضب من ما تسبب به إزالة الميدان ليصبح طريقاً سريعاً، لكون الميدان قبل إزالته يُمثل نقطة عبور رئيسية تخدم أحياء شرق بريدة، وإزالته تسببت بتعطيل مصالحهم وفاقمت المشكلة.