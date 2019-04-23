، مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يقرر تكريم تركي آل الشيخ ،

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قرر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في ختام اجتماع دورته الـ42 اليوم بالقاهرة، تكريم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ نظير العمل المتميز والنجاح الكبير الذي تحقق لإعادة البطولات العربية للواجهة وما حملته من أصداء كبيرة من خلال تنظيمه لمسابقة الأندية العربية الأبطال على كأس زايد التي اختتمت مؤخراً.
وقدم الوزراء خلال اجتماعهم الشكر والتهنئة لتركي آل الشيخ والشكر للاتحاد العربي وأمانته على هذا العمل النوعي الذي جمع الشباب العربي، وقدّم نموذجاً للتنافس الرياضي بصورة تحقق ما يجب أن تكون عليه المنافسات والبرامج والبطولات العربية الرياضية والشبابية من تميز وعمل منظم أظهرها بأفضل صورة.
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يقرر تكريم تركي آل الشيخصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23
قرر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في ختام اجتماع دورته الـ42 اليوم بالقاهرة، تكريم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ نظير العمل المتميز والنجاح الكبير الذي تحقق لإعادة البطولات العربية للواجهة وما حملته من أصداء كبيرة من خلال تنظيمه لمسابقة الأندية العربية الأبطال على كأس زايد التي اختتمت مؤخراً.
وقدم الوزراء خلال اجتماعهم الشكر والتهنئة لتركي آل الشيخ والشكر للاتحاد العربي وأمانته على هذا العمل النوعي الذي جمع الشباب العربي، وقدّم نموذجاً للتنافس الرياضي بصورة تحقق ما يجب أن تكون عليه المنافسات والبرامج والبطولات العربية الرياضية والشبابية من تميز وعمل منظم أظهرها بأفضل صورة.
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
05:03 PM
نظير دوره في إعادة البطولات العربية للواجهة
قرر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في ختام اجتماع دورته الـ42 اليوم بالقاهرة، تكريم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ نظير العمل المتميز والنجاح الكبير الذي تحقق لإعادة البطولات العربية للواجهة وما حملته من أصداء كبيرة من خلال تنظيمه لمسابقة الأندية العربية الأبطال على كأس زايد التي اختتمت مؤخراً.
وقدم الوزراء خلال اجتماعهم الشكر والتهنئة لتركي آل الشيخ والشكر للاتحاد العربي وأمانته على هذا العمل النوعي الذي جمع الشباب العربي، وقدّم نموذجاً للتنافس الرياضي بصورة تحقق ما يجب أن تكون عليه المنافسات والبرامج والبطولات العربية الرياضية والشبابية من تميز وعمل منظم أظهرها بأفضل صورة.
، مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يقرر تكريم تركي آل الشيخ ،
المصدر : الخليج 365
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