، مفاجأة.. إنفاق السياح المسلمين يتصدر العالم في عام 2023 ،

محمد بن مسعود - الدمام - شراء الحجوزات الإلكترونية سيرتفع إلى 180 مليار دولار في 2026

أظهرت إحصائيات تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي لعامي 2018 و2019 (ستيت إسلام ايكونومي ريبورت) عن وصول نسبة الإنفاق الإسلامي على السفر إلى 274 مليار دولار أمريكي.

وصرح المدير العام لفندق "ذا إس البرشاء" شايليش جروفر، بأن قطاع السياحة الحلال يشهد نمواً ملحوظاً، ويسهم في رفع معدلات السفر عالمياً، حيث يبحث المسافرون المسلمون من مختلف البلدان عن تجارب السفر التي تلبي احتياجاتهم وأذواقهم، وهذا بدوره يقود إلى نمو كبير في مجال سياحة الحلال.

وأضاف أن إنفاق السياح المسلمين حقق قفزة واضحة بلغت 177 مليار دولار منذ عام 2017، منوهاً إلى أن هذا التطور ينعكس إيجابياً على استراتيجية استهداف السياحة الحلال في العالم.

ووفقاً لدراسة جديدة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي، فقد قدرت قيمة السفر العالمي للمسلمين في الوقت الراهن بأكثر من 660 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن تصل إلى 807 مليارات ريال، بحلول عام 2020 مما يجعل إنفاق السياح المسلمين الأول عالمياً في قائمة إنفاق القوائم السكانية بالعالم.

وذكر تقرير صادر عن "ماستر كار" و"كريسنت ريتنج" أن القيمة الإجمالية لعمليات شراء حجوزات السفر الإلكترونية عبر الإنترنت ستزداد من 45 مليار دولار في عام 2017 إلى 180 مليار دولار في عام 2026.