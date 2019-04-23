سفارة المملكة بسريلانكا تعلن عدد وفيات السعوديين في اعتداءات كولمبو

أعلنت السفارة السعودية في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، وفاة مواطنيْن اثنيْن من جرّاء الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة كولمبو الأحد الماضي.

وقالت: تنعى السفارة السعودية لدى سريلانكا مواطنيها أحمد زين الجعفري؛ وهاني ماجد عثمان؛ اللذين وافتهما المنية الأحد 16 شعبان 1440هـ؛ إثر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع في مدينة كولمبو؛ سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يتقبلهما بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهما الصبر والسلوان.

من جانبه نعى مدير عام شركة الخطوط الجوية السعودية صالح الجاسر في رسالة داخلية لموظفي الشركة الملاحين مدير المقصورة أحمد جعفري والمضيف هاني عثمان بعدما تم التأكد من وفاتهما اليوم.

وذكر الجاسر أن أحمد جعفري أمضى 25 عاما في الخدمة مع الشركة، فيما التحق زميله هاني عثمان بالعمل قبل عامين.

وكانت الشركة قد أعلنت فقد الاتصال باثنين من ملاحيها عقب التفجيرات، فيما صرح سفير المملكة لدى سريلانكا عبدالناصر الحارثي أنه تم العثور على جثماني شخصين وأن أقاربهما وصلا إلى العاصمة كولومبو لإجراء تحاليل “DNA” والتأكد من تطابقها مع عدد من المتوفين.

يذكر أن الهجوم الذي استهدف كنائس وفنادق، الأحد، أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص وجرح العشرات؛ حسب ما ذكرته السلطات السريلانكية اليوم الثلاثاء.