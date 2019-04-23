مجلس الوزراء يعتمد 10 قرارات.. ويوافق على بدل طبيعة عمل لمنسوبي «المراقبة»

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وأصدر المجلس القرارات التالية:

أولًا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمنيّ بين حكومة السعودية وحكومة بنين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة السنغال في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (100/ 27) وتاريخ 4/ 7/ 1440هـ، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة الإمارات في مجال السياحة والتراث الوطني. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (93/ 25) وتاريخ 28/ 6/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في مالطا، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامسًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (109/ 29) وتاريخ 6/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في السعودية وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30ـ 32/ 40/ د) وتاريخ 23/ 6/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل تشكيل مجلس الضمان الصحي الوارد في المادة (الرابعة) من نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) وتاريخ 1/ 5/ 1420هـ، على النحو الموضح في القرار.

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سابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84/ 22) وتاريخ 14/ 6/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 1/ 3/ 1438هـ لمدة (ثلاث) سنوات. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامنًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (102/ 47) وتاريخ 16/ 9/ 1437هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 – 36/ 40/ د) وتاريخ 14/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.

تاسعًا: قرر مجلس الوزراء استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 899) وتاريخ 28/ 4/ 1424هـ، المتعلق بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد عن (20%) من أول مربوط المرتبة لمنسوبي ديوان المراقبة العامة الذين يمارسون أعمالًا رقابية، وذلك لمدة (خمس سنوات) وفق الضوابط الواردة بالقرار.

عاشرًا: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1- ترقية بدر بن سعد بن سعود آل تويم إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

2ـ ترقية منصور بن محمد بن عبدالله بن عودة السعوي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

3ـ ترقية أحمد بن إبراهيم بن أحمد الصائغ إلى وظيفة (مستشار إيرادات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجّه حيالها بما رآه.