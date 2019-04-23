«معالم للتمويل» تعلن حلولًا تمويليةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكدت شركة «معالم للتمويل» توفيرها حلولًا تمويليةً بهوامش ربح منافسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إسهامًا منها في تحقيق تطلُّعات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

وقالت الشركة إنها تسعى للقيام بدورها في هذا الجانب من خلال العمل؛ لرفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي من ٢٠٪ إلى ٣٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠.

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وتوضيحًا لدور «معالم للتمويل»، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور صالح الصيعري: «نحرص في معالم للتمويل على تهيئة كافة السبل التي تقدم بدورها حلولًا جذريةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونطمح لتحقيق رضا عملائنا المستفيدين من برامجنا وخدماتنا التمويلية».

وأضاف الصيعري: «يعد عام ٢٠١٩م عامًا مليئًا بالإنجازات التي يحققها اقتصاد المملكة بعد الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التشريعية ما يسهم بدوره في نمو منشآت القطاع الخاص بشكل إيجابي، وتحظى السوق السعودية بقوّة ومتانة اقتصادية رفيعة المستوى».

جدير بالذكر أن «معالم للتمويل» إحدى الشركات المندرجة تحت مبادرة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».