الجبير يبحث مع وزير خارجية بولندا دعم العلاقات المشتركة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بمقر وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية الجمهورية البولندية ياتسيك تشابوتوفيتش والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومساء الأربعاء الماضي، حضر نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، حفل سفارة جمهورية بولندا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقرّ السفارة بالرياض.

وكان في استقبال الأمير محمد لدى وصوله مقرّ الحفل سفير جمهورية بولندا لدى المملكة يان ستانيسلاف بوري وعدد من مسؤولي السفارة، كما حضر الحفل عددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.