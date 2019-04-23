الهلال الأحمر السعودي: 117 ألف مستفيد من برنامج التدريب والتثقيف

نظّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أكثر من 1518 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية، استفاد منها قرابة 117 ألف مستفيد، خلال الربع الأول من عام 2019؛ وذلك ضمن برنامج التدريب والتثقيف المجتمعي، الذي تتبناه الهيئة لرفع الوعي الصحي بأهمية الإسعافات الأولية.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، بأنّ عدد الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة بلغ 836 دورة، استفاد منها 12 ألفًا و152 متدربًا خلال الربع الأول لعام 2019، فيما أقامت الهيئة 682 محاضرة تثقيفية عن مبادئ الإسعافات الأولية، شارك فيها 104 آلاف و729 مستفيدًا، خلال الفترة نفسها.

وتأتي البرامج التدريبية والتثقيف المجتمعي، حسب البيان، في إطار المسؤولية الاجتماعية، التي تضلع بها الهيئة لرفع الوعي الصحي بالإسعافات الأولية، وضرورة الإلمام بالإجراءات الطبية الطارئة، التي يتم الحاجة إليها في مواجهة الحالات الطارئة، سواء كانت تلك الحالات مرضية أو ناتجة عن إصابات؛ حيث تساهم الإسعافات الأولية بشكل كبير في إنقاذ الحالات، ودعم إصابات ما قبل وصولها المستشفى.

وتولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتوعية المواطنين على مبادئ الإسعافات الأولية، سواء من خلال الشراكات مع عدد من القطاعات، سواء الحكومية أو الخاص لتدريب منسوبيها، أو من خلال تنظيم المحاضرات والدورات العامة للمواطنين، وكذلك من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي .