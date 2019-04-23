رسميًّا.. «الخطوط السعودية» تنعى 2 من موظفيها تُوفيا في تفجيرات سريلانكا

نعت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، وفاة اثنين من موظفيها في التفجيرات التي ضربت سريلانكا الأحد الماضي.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الخطوط السعودية، اطلعت عليه «عاجل»: «إلحاقًا لتصريح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية يوم الأحد 21 إبريل 2019 بشأن التفجيرات التي شهدتها سريلانكا، والذي تضمّن تعذّر الاتّصال باثنين من الملاحين مع تواصل الجهود الحثيثة بالتعاون مع سفارة المملكة في سريلانكا للوصول إليهما، فقد تمّ التأكد من وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة».

وبحسب البيان، نعى مدير عامّ الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر الملاحين أحمد جعفري وهاني عثمان، بعد التأكّد اليوم من وفاتهما.

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وقال الجاسر -في رسالة داخلية لموظفي المؤسسة ومجموعة شركائها، تم تعميمها-: «ببالغ الأسى والحزب -وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره- تنعي المؤسسة الزميلين مدير المقصورة أحمد جعفري والمضيف هاني عثمان، اللذين انتقلا إلى رحمة الله، إثر التفجيرات التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولمبو».

وأضاف أنّ جعفري أمضى 25 عامًا في خدمة «السعودية» وضيوفها، كان خلالها مثالًا للتفاني والإخلاص والجدّ والاجتهاد، وحاز ثقة رؤسائه وتقدير زملائه، موضحًا كذلك أنّ هاني عثمان التحق بـ«السعودية» منذ عامين، وكان مثالًا للشابّ المؤهل المتّقد حماسًا لأداء مهامّ وظيفته بتفانٍ وإخلاص على الوجه الأمثل.

في سياق متصل، نعَت سفارة المملكة في سريلانكا وفاة موظفي الخطوط السعودية إثر التفجيرات الإرهابية، وقالت في بيانٍ لها: «نسأل الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان».

وتعرضت سريلانكا لسلسلة من التفجيرات الإرهابية، أسفرت بحسب أحدث إحصائية، عن مقتل 310 أشخاص، وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنَّ السلطات استجوبت في هذه المرحلة 40 شخصًا على خلفية التفجيرات.