بالصور.. مدير «تعليم ينبع» يدشّن بوابة المختبرات المتخصصة

دشّن مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، البوابة الإلكترونية لوحدة المختبرات المدرسية.

وتهدف البوابة، بحسب بيان صار عن الإعلام التربوي بتعليم ينبع، حصلت «عاجل» على نسخة منه، إلى الاستفادة من التقنية في نقل الخبرات واكتساب المعارف بين معلمي العلوم الطبيعية ومحضري المختبرات للحصول على المعلومة باستثمار وتقنين للصرف المالي، وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى المحضرين والمعلمين والطلاب، وإثراء الميدان التربوي ونقل الخبرات التراكمية .

وصرحت مشرفة المختبرات المدرسية، المدير العام للبوابة نجوى طحلاوي بأنّ للبوابة الإلكترونية المتخصصة أهمية بالغة كونها تُعتبر من الأدوات العصريّة التي تساعد على ربط أصحاب التخصص لتناقل المعلومات وتداولها بيسر وسهولة.

وأضافت أنَّ فكرة البوابة الإلكترونية هدف تعليمي مقنن للمختبرات المدرسية تقدم كل ما هو مفيد وجديد بسهولة ويسر في كل ما يتعلق بالمختبرات المدرسية، وتعد رافدًا مهمًا نحو امتداد أواصر التعاون والتواصل بين الفئات ذات العلاقة بالمختبرات المدرسية لتنمية وتوظيف المعارف المجردة في بناء خبرات علمية .

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في سياق آخر، كرّم مدير تعليم ينبع، المدارس الفائزة في مسابقة المختبر المثالي للمرحلة الثانوية في تعليم المحافظة وقطاعاتها التي نظَّمتها شعبة المختبرات المدرسية؛ بهدف تحسين جودة العمل والأداء في المختبرات المدرسية.

جاء ذلك بحضور رئيس قسم التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم أحمد الدليقي، ورئيس شعبة المختبرات المدرسية فرج الرفاعي وعدد من القيادات التربوية.

وكانت لجنة المسابقة قد أعلنت، في وقت سابق، نتائج المسابقة؛ حيث حلت ثانوية الحسن بن الهيثم أولًا، وثانوية الوليد بن عبدالملك ثانيًّا، وثانوية معاوية بن أبي سفيان ثالثًا .

وقال الرفاعي إنّ المسابقة تسهم في زيادة الوعي المعرفي والمهاري لدى محضري المختبرات وإذكاء روح التنافس الشريف، وتحديد الاحتياجات التدريبية لدى محضري المختبرات، والإطلاع على الأفكار والإبداعات والأعمال المبتكرة في المختبرات وتوثيقها ونقل وتبادل الخبرات المكتسبة، وعمل إجراءات كافية للضبط وتوكيد الجودة، والتأمين الذاتي بتوفير بعض احتياجات المختبرات من خلال معيار التجديد والابتكار والإبداع، والمحافظة على مكتسبات ومقتنيات المختبرات وصيانتها، وقياس أثر المسابقة من خلال استطلاعات وزيارات ميدانية، مشيرًا إلى أنَّ أهمية المختبرات تكمن في أنّ المناهج الدراسية تركَّز على التجربة والاستنتاج والتفحص والدراسة العملية والمقارنة بين خصائص الأشياء ومميزاتها.