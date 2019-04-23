مجلس الشورى يُوجِّه 9 طلبات لهيئتي السياحة والطيران المدني

وجّه مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، في جلسته العادية الـ37، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، تسعة طلبات إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني.

ودعا المجلس، هيئة السياحة، باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيدًا من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشروعات السياحة، والترفيه والرياضة والثقافة، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم المردود الاجتماعي التنموي والاستثماري، وإجراء دراسات معمقة لقياس الرضا عن الخدمات السياحية؛ للإسهام في تطوير بيئة سياحية جاذبة.

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كما طلب المجلس من الهيئة، تكثيف جهودها لمزيد من العناية باللغات، وفي مقدمتها اللغة العربية في الأنشطة والفعاليات السياحية المتنوعة، وتقديم الدعم المعنوي والمادي لأصحاب المتاحف الخاصة، بما يضمن إسهامها بشكل احترافي في التعريف بالتراث الوطني، وتحفيز الأجيال الجديدة على الاعتزاز بموروث الآباء والأجداد، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتور صالح الخثلان، والدكتور محمد الحيزان.

وخلال الجلسة، طالب المجلس هيئة الطيران المدني، برفع مستوى خدمات بقية المكاتب التنفيذية في مطارات المملكة، أسوة بالمطارات الرئيسية، والتوسُّع في إصدار تصاريح شركات الخدمات الأرضية؛ لزيادة المنافسة وتحسين الجودة، وتضمين تقاريرها المقبلة تفاصيل عن رسوم المطارات المفروضة على شركات الطيران والمسافرين، ومقارنتها مع مثيلاتها في المطارات الإقليمية والدولية، ومعالجة أسباب تعثر مشروعاتها وتضمين ذلك في تقاريرها المقبلة، وإلزام شركات الطيران بتطبيق الآليات والضوابط المتبعة عند تأخر الرحلات؛ لضمان حقوق المسافرين.