صور.. الفريق الحربي يزف 371 خريجًا بدبلوم العلوم الأمنية لقطاع الأمن العام

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

رعى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي صباح اليوم الثلاثاء 18/8/1440 هـ حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية لقطاع الأمن العام رقم 5 لدورة الضباط الجامعيين رقم ( 47 ) بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض.

ويندرج هذا الدبلوم ضمن البرامج التأهيلية التي سعى الأمن العام ممثلاً بشؤون التدريب بالأمن العام لإدراجها ضمن منظومة التأهيل المتنوع لإعداد كوادر أمنية ذات تأهيل علمي عال ليواكب الطموح وتحقيق تطلعات رؤية 2030م متوجاً التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية.

وقد تم استهلال الحفل بكلمة لمساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن المشحن أوضح فيها تلقي الخريجين تدريبات على المهارات التي تتطلبها المهام الأمنية ، والدروس النظرية والتطبيقات العملية في أنظمة وإجراءات المهام والمسؤوليات التي ستناط بهم.

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وأفاد بأن عدد الطلبة الذين تم تخريجهم اليوم 371 خريجا سخر لهم التدريب من خلاله كافة الإمكانات والتجهيزات المتاحة لينالوا من العلوم والمعارف الأمنية ما يعينهم بإذن الله على أداء واجباتهم ومهامهم بكل اقتدار .

وفي ختام الحفل توجه مدير الأمن العام بكلمة أخوية لأبنائه الخريجين هنأهم فيها بتخرجهم وأثنى على جهودهم طيلة البرنامج التدريبي وذكرهم بضرورة استشعار المسؤولية والخوف من الله وطاعة رؤسائهم وبذل قصارى جهدهم لخدمة الوطن كما قدم شكره لسعادة مدير عام كلية الملك فهد الأمنية على مشاركته فرحة الخريجين وحضور الحفل وعلى ما قدمه من جهود لنجاح البرنامج , الجدير بالذكر أن الحفل حضره العديد من أولياء أمور الطلبة الذين احتفلوا مع أبنائهم بهذه الفرحـة .