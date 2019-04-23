لديها صك هجران وليست في الضمان.. هل تستفيد من حساب المواطن؟

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

أوضح حساب متابعات الخليج 365 الحالات التي يمكن لمن لديها صك هجران أن تستفيد من الدعم المقدم في البرنامج.

وردت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 على سؤال من ابنة تؤكد أن أمها لديها صك هجران ولم تستفد من الضمان الاجتماعي بالقول : بإمكان المتزوجة ” المهجورة ” التسجيل في البرنامج ولا يتطلب منها رفع مستندات في البوابة الإلكترونية , لكن يجب إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي .

وتابع حساب متابعات الخليج 365 : لا يلزمك التسجيل والاستفادة من الضمان ولكن ينبغي إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي.

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يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا)، ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.