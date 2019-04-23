العاصفة الغبارية تشتد في نجران وشرورة حتى فجر الأربعاء

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 5 من فجر الأربعاء.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وفي وقت سابق نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات خباش وحبونا ويدمة والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 1 صباحاً من يوم الأربعاء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خصوصا مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.