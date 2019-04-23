- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم العاصفة الغبارية تشتد في نجران وشرورة حتى فجر الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العاصفة الغبارية تشتد في نجران وشرورة حتى فجر الأربعاء
متابعات الخليج 365 - واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 5 من فجر الأربعاء.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
وفي وقت سابق نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات خباش وحبونا ويدمة والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 1 صباحاً من يوم الأربعاء.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خصوصا مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر العاصفة الغبارية تشتد في نجران وشرورة حتى فجر الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.