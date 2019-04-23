الإنذار المبكر : استمرار انعدام الرؤية على الرياض حتى المساء

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويؤدي ذلك إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على عدة محافظات في منطقة الرياض.

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وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن البلاغ يشمل الرياض، الدرعية – الأفلاج، حريملاء، رماح، ثادق، الدلم، الدوادمي، عفيف، القويعية، المجمعة، المزاحمية، والأجزاء المجاورة لها حتى السادسة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( الشرقية ،نجران ، الرياض ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة) وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ،الطائف).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، والبحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، والبحر متوسط الموج إلى مائج.