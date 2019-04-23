أخضر البلياردو ينهي مشاركته في بطولة أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهى المنتخب السعودي مشاركته في منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للبلياردو بعد خروج رضوان جميل إثر خسارته من الاسترالي هودوين بنتيجة 11-10 في المرحلة الثانية من البطولة.

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وكان رضوان نجح في خطف بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية بعد فوزه على الأمريكي تشاد بنتيجة 11-4 قبل أن يخسر من الأمريكي هنتر 11-6 إلا أنه تأهل بسبب انتصاره في المرحلة الأولى فيما فقد اللاعبون عامر عسيري ومحمد العيد وعبدالله الشمري فرصة التأهل بعد خسارتهم من المرحلة الأولى .

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر جراح الشمري أن الهدف من المشاركة في هذه البطولة العالمية التي تضم أفضل اللاعبون في العالم هو الاحتكاك وكسب الخبرة لتطوير اللاعبين وكسب الثقة لتحقيق البطولات القارية والخليجية مستقبلاً

مبدياً رضاه بمستوى الأخضر السعودي في بطولة أمريكا المفتوحة للبلياردو خاصةً أن الشمري خسر من البطل العالمي فان بوينق والشاب رضوان وصل إلى المراحل النهائية.