السفارة في واشنطن تحذّر السعوديين: اتصالات مجهولة وابتزازات خطيرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

وجّهت السفارة السعودية لدى واشنطن، تحذيرًا للمواطنين السعوديين من اتصالات ورسائل بريدية وإلكترونية وهمية من قِبَل أشخاص مجهولين من خارج المملكة.

ورصدت السفارات حالات احتيال مكررة تَعَرّض لها مواطنون سعوديون من قِبَل أشخاص ينتحلون شخصية موظفين في السفارة مستخدمين برامج إلكترونية تُظهر رقم المتصل هو رقم سفارة المملكة بواشنطن (3800- 342- 202) أو رقـم الملحقية الثقافية بواشنطـن (7226- 573- 703)، أو أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ينتمي لقائمة العناوين ([email protected]) التابعة لسفارة المملكة بواشنطن.

وذكرت السفارة أن المحتالين يقومون بطلب تحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات العلمية التي تم الحصول عليها عن طريق الدراسة عن بعد (أونلاين) من جامعات أمريكية، وغيرها من الخدمات الأكاديمية الأخرى.

وتابع أنه في حال امتناع المواطنين، يقوم هؤلاء الأشخاص بتهديدهم بإبلاغ وزارة الداخلية بالمملكة عن أسمائهم؛ حيث إن هذه الشهادات مجهولة المصدر وغير معترف بها.

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لفتت السفارة إلى أنه بالتحري عن هذا الموضوع؛ تَبَيّن أن المكالمات ورسائل البريد الإلكترونية ليست صادرة من السفارة أو الملحقية الثقافية برغم ظهور الأرقام الهاتفية والعناوين الخاصة بها؛ مما يؤكد أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون تطبيقات هاتفية لا يمكن إيقافها؛ لغرض النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.

كما تكرر السفارة أنها ليست الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالشؤون الأكاديمية مثل توفير القبول الجامعي أو تصديق الشهادات الجامعية؛ مما يعني عدم مصداقية أي جهة أو شخص يدّعي ذلك، كما تؤكد أنها والجهات الحكومية الأخرى لا تساعد؛ بل "تحذر" من محاولات تجاوز الأنظمة المعمول بها في المملكة أو البلد المضيف.

وأهابت بالمواطنين في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها، ودعت المواطنين للتواصل مع وزارة التعليم والملحقية الثقافية السعودية في واشنطن فيما يتعلق بالشؤون الأكاديمية.