السعودية | الجبير يستقبل وزير خارجية الجمهورية البولندية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:18 مساءً, 23 أبريل 2019 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية البولندية ياتسيك تشابوتوفيتش والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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