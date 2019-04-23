شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ملاحين سعوديين فى تفجيرات سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت " الخطوط السعودية" في بيانها: ” مع تواصل الجهود الحثيثة بالتعاون مع سفارة المملكة في سريلانكا للوصول إليهما، فقد تم التأكد من وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة ” .
ونعى مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الملاحين احمد جعفری وهاني عثمان رحمهما الله بعدما تم التأكد اليوم من وفاتهما.
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