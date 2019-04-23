فيديو.. خبير أمني يرد على تهديد وزير الداخلية التركي

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

أكد الخبير الأمني أحمد الأنصاري أن تركيا لم تعد دولة آمنة للسائح السعودي والخليجي أو العربي بوجه عام بعد التصريح المستفز الذي أدلى به وزير الداخلية التركي وهدد فيه من يعارض تركيا بتلفيق القضايا والتهم إذا ما فكر في زيارتها.

وقال الخبير الأمني خلال استضافته على قناة روتانا خليجية إن تهديد وزير الداخلية التركي يحمل رسالة واحدة هي ” لا تقم بزيارة تركيا”.

وتابع في نصيحة للمسافرين إلى تركيا: قبل أن تسافر اقرأ جيدًا، ولا تتوقع معاملة طيبة في دولة تناصبنا العداء.

وأشار إلى أن تهديد وزير الداخلية التركي يعكس المزاج العام في تركيا ولا يعبر عن موقفه فقط بل هو نتاج لموقف عام مشحون بالعداء تجاه السعوديين والخليجيين والعرب بشكل عام.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اعترف بسهولة تلفيق الشرطة التركية التهم للعرب والمسلمين والخليجيين، وجاء ذلك على هامش أحد مؤتمرات حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وأكد وزير الداخلية التركي خلال كلمته، أن كل من يعارض تركيا في الخارج ويقوم بالتخطيط لقضاء عطلته في تركيا ستقوم الشرطة التركية بإعداد أكوام من الملفات والقضايا ضده.

وقد لاقى تهديد وزير الداخلية التركي استحسانا وتفاعلا من الحضور الذين انخرطوا في موجة من التصفيق الحار بعد هذا التهديد.