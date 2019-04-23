طيران ناس تنعى المواطنَيْن ضحايا التفجيرات الإرهابية في سريلانكا

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طيران ناس تنعى متابعات الخليج 365َيْن ضحايا التفجيرات الإرهابية في سريلانكا
متابعات الخليج 365 - الرياض
نعت طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، المواطنين أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان، اللذين توفيا إثر الاعتداءات الإرهابية في سريلانكا، والتي راح ضحيتها قرابة 310 أشخاص، وأصيب حوالي 500 شخص.
وقال طيران ناس في تغريدة عبر حسابها في “توير”: “تتقدم أسرة طيران ناس بأحر التعازي إلى كافة منسوبي الخطوط السعودية وذوي الملاحين الجويين اللذين وافتهما المنية في التفجيرات المؤسفة التي شهدتها سيرلانكا..
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
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