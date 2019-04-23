تنبيه متقدم لأهالي نجران.. موجة غبار تحجب الرؤية حتى صباح الغد

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات خباش وحبونا ويدمه والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 1 صباح يوم غد الأربعاء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، نجران، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

كما توقعت الأرصاد سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).